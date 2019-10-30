Археолог нашел печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вислая печать, предположительно, XII века, которая могла принадлежать князю Владимиру Мономаху, была найдена во время раскопок на территории Нового замка в белорусском Гродно, сообщается на сайте Гродненского государственного историко-археологического музея.
"Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно. Такие свинцовые печати зажимались на шнурках прикрепленных к документам, например письмам. С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху", — говорится в сообщении.
В музее напомнили, что в 1116 году великий князь киевский Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича, которого в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно называют "гродненским князем".
Отмечается, что на одной стороне печати можно различить изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха), а на другой — надпись на древнеславянском языке с просьбой о божьей помощи. Такие печати относятся к позднему периоду власти Мономаха (после 1113 года).