Археолог нашел печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху

"Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно. Такие свинцовые печати зажимались на шнурках прикрепленных к документам, например письмам. С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху", — говорится в сообщении.