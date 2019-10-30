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РИА Новости

"Не делай глупостей". Мать пропавших в Уфе детей обратилась к их отцу

17:00 30.10.2019 (обновлено: 17:38 30.10.2019)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уфимка Эльмира Мазова, чьи дети на прошлой неделе пропали вместе с отцом, обратилась к мужу в эфире телеканала ГТРК "Башкортостан".
Женщина призвала мужа вернуться домой живым и вместе с сыновьями.
"Я очень переживаю, очень беспокоюсь. Может быть, если кто-то видел или знает его местонахождение, пожалуйста, скажите, позвоните в полицию. Артем, не делай глупостей, пожалуйста. Вернись и верни детей", — сказала женщина в эфире телеканала.
Ранее полиция сообщила, что 26 октября 34-летняя жительница Уфы написала заявление об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет. СК возбудил уголовное дело об убийстве и начал поиски пропавших. Во вторник утром сообщалось, что в лесном массиве в Калининском районе Уфы нашли автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми.
Сотрудник полиции
28 октября, 16:48РИА Новости
Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о трех версиях произошедшего. По одной из них отец мог утопить мальчиков. По второй — мужчина скрывается с детьми у друзей или родственников. Также не исключено, что он уехал в другой город.
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Следственный комитет РФУфаПроисшествия
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