"Не делай глупостей". Мать пропавших в Уфе детей обратилась к их отцу

"Я очень переживаю, очень беспокоюсь. Может быть, если кто-то видел или знает его местонахождение, пожалуйста, скажите, позвоните в полицию. Артем, не делай глупостей, пожалуйста. Вернись и верни детей", — сказала женщина в эфире телеканала.

Ранее полиция сообщила, что 26 октября 34-летняя жительница Уфы написала заявление об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет. СК возбудил уголовное дело об убийстве и начал поиски пропавших. Во вторник утром сообщалось, что в лесном массиве в Калининском районе Уфы нашли автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о трех версиях произошедшего. По одной из них отец мог утопить мальчиков. По второй — мужчина скрывается с детьми у друзей или родственников. Также не исключено, что он уехал в другой город.