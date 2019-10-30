МЧС готовит к отправке в Донбасс колонну с гуманитарной помощью

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МЧС России готовит к отправке в Донбасс автомобильную колонну с гуманитарным грузом, отправка конвоя планируется в четверг, 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В ближайшее время автомобильная колонна МЧС России покинет Донской спасательный центр в Ростове-на-Дону для осуществления доставки детских продуктовых наборов в Донецкую и Луганскую области", - сказал собеседник агентства.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 24 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено свыше 600 тонн гуманитарных грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 88 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 81 тысячи тонн гуманитарных грузов.
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