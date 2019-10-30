МЧС готовит к отправке в Донбасс колонну с гуманитарной помощью

Автомобили 84-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МЧС России готовит к отправке в Донбасс автомобильную колонну с гуманитарным грузом, отправка конвоя планируется в четверг, 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В ближайшее время автомобильная колонна МЧС России покинет Донской спасательный центр в Ростове-на-Дону для осуществления доставки детских продуктовых наборов в Донецкую и Луганскую области", - сказал собеседник агентства.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 24 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено свыше 600 тонн гуманитарных грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.