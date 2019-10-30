Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T16:56Z
https://ria.ru/20191030/1560406190.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152060/96/1520609659_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_cc194067c27122e265330aa4bd326b1d.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: при реновации Твери необходимо учитывать историю города

16:56 30.10.2019
77
© Depositphotos / BestPhotoStudioВид на город Тверь
Вид на город Тверь
© Depositphotos / BestPhotoStudio
ТВЕРЬ, 30 окт – РИА Новости. Все преобразования, которые будут происходить в Твери в рамках намечающейся программы реновации города, должны гармонично вписаться в историю города и его образ, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В среду глава региона провел заседание Градостроительного совета региона, на котором обсуждался вопрос о формировании концепции реновации центральной части столицы Верхневолжья.

"Необходимо, чтобы все преобразования гармонично вписывались в историю города и его образ. Тверь – это наследница великой истории", - сказал Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства на совете была, в частности озвучена идея создания открытых общественных пространств, освобождённых от ограждений. Это касается Городского сада, который в настоящее время по периметру огорожен забором. По задумке архитекторов, на смену ограждениям должны прийти коллонады и аркадные пропилеи, в которые будут вписаны выставочные павильоны, магазины сувениров. Помимо этого, снятие ограничений в виде заборов позволит в значительной мере расширить общественное пространство и обустроить парковочную зону.
Также специалисты предложили концептуальное благоустройство исторических мест.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
22 октября, 14:46Тверская область
Руденя: улучшать качество питьевой воды начнут с Твери
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяОбщество
Рекомендуем
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
Социально ответственный бизнес Кубани получит поддержку властей региона
Владимир зимой
Межрегиональная конференция о защите прав инвалидов открылась во Владимире
Студенты сидят за компьютером
Союзный форум инженерно-технологических вузов взял курс на цифровизацию
Сердце напечатанное на 3D-принтере
В Липецке смертность от инфарктов и инсультов снизилась на 7%
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Бюджет Кубани превысит 305 миллиардов рублей в 2019 году
Кошка
В Татарстане создадут центр редких видов кошек
Вид на набережную реки Белой в Уфе
Волонтеры Удмуртии будут учиться действиям во время ЧС в ресурсном центре
Участники финала конкурса управленцев Лидеры России в образовательном центре Сириус в Сочи
Число заявок от Калужской области на участие в "Лидерах России" выросло
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Тюменская область перевыполнила план по расселению аварийного жилья
Клавиатура компьютера
Почти 900 соцобъектов Удмуртии получат доступ к интернету до 2022 года
Виды Тюмени
В Тюмени пройдет Всемирный фестиваль молодежных театров
Праздник фольклора и ремесел
Фестиваль народных промыслов состоится в Ростове-на-Дону 4 ноября
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Кубань направит 2,6 млрд рублей на проект "Качество питьевой воды"
Строительство многоэтажных домов
Власти Кубани направят миллиард рублей в фонд защиты прав дольщиков
Казань
Стартовал пресс-тур журналистов Союзного государства в Татарстан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния