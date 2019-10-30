Руденя: при реновации Твери необходимо учитывать историю города

ТВЕРЬ, 30 окт – РИА Новости. Все преобразования, которые будут происходить в Твери в рамках намечающейся программы реновации города, должны гармонично вписаться в историю города и его образ, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Необходимо, чтобы все преобразования гармонично вписывались в историю города и его образ. Тверь – это наследница великой истории", - сказал Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства на совете была, в частности озвучена идея создания открытых общественных пространств, освобождённых от ограждений. Это касается Городского сада, который в настоящее время по периметру огорожен забором. По задумке архитекторов, на смену ограждениям должны прийти коллонады и аркадные пропилеи, в которые будут вписаны выставочные павильоны, магазины сувениров. Помимо этого, снятие ограничений в виде заборов позволит в значительной мере расширить общественное пространство и обустроить парковочную зону.