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РИА Новости
Республика Дагестан

Продукция виноделов Дагестана получила призы на международном конкурсе

16:53 30.10.2019
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© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина
© Depositphotos / rsedlacek
МАХАЧКАЛА, 30 окт – РИА Новости. Продукция предприятия ООО НПЦ "Виски России" из Кизлярского района Дагестана удостоилась Гран-При в номинации "Лучшее ликерное вино России - 2019" на IX Всероссийском саммите виноделов, в рамках которого прошел первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына, сообщил РИА Новости начальник Управления виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода РД Гайдар Шуайбов.
Кроме Гран-При, кизлярские вина удостоились пяти золотых и одной серебряной медали,.

"В саммите участвовали более 300 производителей винной продукции. В состав жюри входили эксперты из Франции, Италии, Англии, Германии и России. Продукция виноделов оценивалась по международным правилам. Судьи оценили больше 400 образцов. Победа стала для нас неожиданной", - сказал Шуайбов.

В пресс-службе главы и правительства региона напомнили, что ранее глава Дагестана Владимир Васильев поддержал инициативу Минсельхозпрода республики, направленную на поддержку отечественного виноградарства и виноделия.
В пресс-службе напомнили, что Госдума ранее во втором чтении приняла проект закона "О развитии виноградарства и виноделия в РФ" , определяющий, в частности, принципы госстимулирования отрасли, а в июле поддержала законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, согласно которому для производителей вина, использующих российское сырье, будут предусмотрены льготы.
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