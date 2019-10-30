Продукция виноделов Дагестана получила призы на международном конкурсе

МАХАЧКАЛА, 30 окт – РИА Новости. Продукция предприятия ООО НПЦ "Виски России" из Кизлярского района Дагестана удостоилась Гран-При в номинации "Лучшее ликерное вино России - 2019" на IX Всероссийском саммите виноделов, в рамках которого прошел первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына, сообщил РИА Новости начальник Управления виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода РД Гайдар Шуайбов.

Кроме Гран-При, кизлярские вина удостоились пяти золотых и одной серебряной медали,.

"В саммите участвовали более 300 производителей винной продукции. В состав жюри входили эксперты из Франции, Италии, Англии, Германии и России. Продукция виноделов оценивалась по международным правилам. Судьи оценили больше 400 образцов. Победа стала для нас неожиданной", - сказал Шуайбов.

В пресс-службе главы и правительства региона напомнили, что ранее глава Дагестана Владимир Васильев поддержал инициативу Минсельхозпрода республики, направленную на поддержку отечественного виноградарства и виноделия.