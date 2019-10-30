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РИА Новости

Эксперт заявил о росте числа электромобилей в России

16:53 30.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлекромобиль заряжается на элекрозарядной автомобильной станции на улице Большая Бронная в центре Москвы
Элекромобиль заряжается на элекрозарядной автомобильной станции на улице Большая Бронная в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости/Прайм. Число электромобилей в РФ ежегодно растет на 1-1,5 тысячи, к 2030 году этот вид транспорта станет популярным, заявил РИА Новости представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Ярослав Федосеев.
Как ранее в среду рассказали РИА Новости в "Московской городской телефонной сети" (МГТС, входит в группу МТС), компания запускает пилотный проект по установке электрозаправок (ЭЗС) для электрического транспорта с использованием энергомощностей, высвободившихся при модернизации АТС. К 20 ноября планируется запустить сеть из 10 установок, 7 из которых относятся к типу ультрабыстрой зарядки мощностью 50 кВт и заряжают автомобиль за 20-30 минут.
"Любые инициативы в сфере электротранспорта полезны для отрасли. Всего в России 3 тысячи электромобилей, в прошлом году было 2 тысячи, Москве около 1 тысячи электромобилей. Каждый год их количество увеличивается на 1-1,5 тысячи штук. Можно предположить, что к 2030 году они станут популярным видом транспорта. Однако, говорить о полноценной замене двигателей с ДВС пока рано", - сказал он, комментируя проект МГТС.
"Чтобы отрасль развивалась и не стагнировала, инфраструктура должна быть везде. В прямом смысле этого слова", - добавил эксперт.
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Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что власти столицы решили с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе и уже приступили к закупкам современного российского электрического транспорта. По его словам, система электрозаправочных станций в основном будет сформирована в Москве в ближайший год.
В июле власти Москвы заключили соглашение с "Россетями", по которому стороны рассмотрят возможность установки в 2019-2023 годах не менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла. Мэр также заявлял, что правительство Москвы планирует расширить поддержку развития электротранспорта в городе, в ближайшее время в Мосгордуму будет внесен законопроект об освобождении электромобилей от уплаты транспортного налога.
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