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РИА Новости

В Москве в Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль

16:51 30.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛефортовский тоннель в Москве
Лефортовский тоннель в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Движение затруднено в Лефортовском тоннеле в Москве из-за возгорания автомобиля, водителям рекомендуется искать пути объезда, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"На выезде из Лефортовского тоннеля (внутренняя сторона ТТК) загорелся автомобиль. Пострадавших нет. Уже потушили, на месте работают оперативные службы. Занят крайний правый ряд. Движение в тоннеле затруднено", - говорится в сообщении.
Последствия возгорания рейсового автобуса в Лефортово
Вчера, 11:40РИА Новости
Загоревшийся в Лефортовском тоннеле автобус не принадлежит "Мосгортрансу"
Водителей просят по возможности выбирать пути объезда.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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