В Москве в Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль

"На выезде из Лефортовского тоннеля (внутренняя сторона ТТК) загорелся автомобиль. Пострадавших нет. Уже потушили, на месте работают оперативные службы. Занят крайний правый ряд. Движение в тоннеле затруднено", - говорится в сообщении.