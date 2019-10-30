В Москве в Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Движение затруднено в Лефортовском тоннеле в Москве из-за возгорания автомобиля, водителям рекомендуется искать пути объезда, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"На выезде из Лефортовского тоннеля (внутренняя сторона ТТК) загорелся автомобиль. Пострадавших нет. Уже потушили, на месте работают оперативные службы. Занят крайний правый ряд. Движение в тоннеле затруднено", - говорится в сообщении.
Водителей просят по возможности выбирать пути объезда.