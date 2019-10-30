В ДНР заявили о прибытии группы украинских радикалов в район разведения сил

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что в район, определенный для разведения сил и средств, прибыли группы украинских радикалов, они обустраивают полевые лагеря в близлежащих населенных пунктах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что опасается провокаций националистов в зоне разведения сил и средств в Донбассе. Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнется через 7-10 дней.

"С 28 октября нами отмечается прибытие в район Богдановки и в близлежащие населенные пункты разрозненных групп радикалов, которые обустраивают полевые лагеря. Некоторые бандформирования местом для проживания выбирают дома местных жителей", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.