Под Липецком мужчина напал с ножом на отца и мачеху своей 15-летней подруги

БРЯНСК, 30 окт - РИА Новости. Житель Липецкой области, который по просьбе своей 15-летней подруги напал с ножом на ее отца и мачеху, в результате чего женщина скончалась, арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Юлия Кузнецова.

"Избрана мера пресечения в виде ареста на время проведения следственных действий", - сказала собеседница агентства.

Молодой человек возрастом 22 года был задержан по подозрению в "покушении на убийство двух лиц". Трагедия произошла в поселке Солидарность Липецкой области в понедельник. Следствие отмечает, что мужчина пришел c ножом в дом девушки, чтобы по ее просьбе убить ее отца и его сожительницу. При этом местные СМИ сообщают о том, что поводом к преступлению послужило то, что отец не разрешал ей жить вместе с ее возлюбленным, но следствие пока не озвучивает никаких мотивов.

По версии следствия, 15-летняя девушка впустила молодого человека через окно, он спрятался в туалете и стал дожидаться, когда жильцы дома уснут. Однако, услышав в коридоре голос женщины, он вышел из укрытия и нанес ей удары ножом в грудную клетку. Женщина закричала, а подозреваемый выбежал на улицу, за ним вышла и его подруга. Она выманила отца на порог дома, где ее бойфренд нанес ему удары ножом в спину, поранив при этом и саму девушку, говорится в сообщении.

"После совершения преступления молодые люди скрылись, выбросив по дороге орудие убийства. Потерпевший самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, а его экстренно госпитализировали. В настоящее время угрозы его жизни нет", - отмечает следствие.