В посольстве опровергли слухи о планах включить Абхазию в состав России

"В конце октября ... (на одном из местных порталов – ред.) вышла статья под провокационным заголовком "Стали известны планы включения Абхазии в состав России"… Посольство Российской Федерации в республике Абхазия решительно заявляет, что текст анонимного автора является фикцией и полностью не соответствует действительности", - говорится в заявлении диппредставительства на его странице в Facebook.