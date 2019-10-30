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РИА Новости

В посольстве опровергли слухи о планах включить Абхазию в состав России

16:45 30.10.2019
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкФлаг Абхазии
Флаг Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 окт - РИА Новости. Посольство России в Абхазии назвало провокационной статью на местном портале о том, что республика якобы войдет в состав РФ, как отмечает диппредставительство, эта информация не соответствует действительности.
"В конце октября ... (на одном из местных порталов – ред.) вышла статья под провокационным заголовком "Стали известны планы включения Абхазии в состав России"… Посольство Российской Федерации в республике Абхазия решительно заявляет, что текст анонимного автора является фикцией и полностью не соответствует действительности", - говорится в заявлении диппредставительства на его странице в Facebook.
Россия признала Абхазию независимым государством 26 августа 2008 года, "и в настоящее время между двумя странами сложились прочные отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства", подчеркнули в российском посольстве.
"Незыблемость признания Сухума неоднократно подчеркивалась президентами Российской Федерации В.В. Путиным и Д.А. Медведевым, а также министром иностранных дел С.В. Лавровым", - указывается в сообщении российского диппредставительства в Абхазии.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время рабочей поездки в Гудаутский район. 19 июля 2019
11 октября, 15:41РИА Новости
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