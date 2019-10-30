СК проводит проверку по факту гибели трех человек на озере в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обнаружения тел трех мужчин в акватории озера в Сегежском районе Карелии, сообщает республиканское СУСК РФ.

"Двадцать девятого октября в ходе поисковых мероприятий в районе полуострова Сиговец в акватории озера Выгозеро Сегежского района обнаружены тела 45-, 46- и 49-летнего жителей города Сегежа. Рядом обнаружена затопленная лодка марки "Сарепта", выполненная из сплава дюралюминия, с подвесным мотором марки Tohatsu", - говорится в сообщении.

Мужчины отправились на рыбалку и числились пропавшими без вести с 28 октября. В настоящее время проводится доследственная проверка.