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РИА Новости

Жители Уфы пожаловались на биографическую книгу о Гитлере

16:40 30.10.2019
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкВид на проспект Октября в Уфе.
Вид на проспект Октября в Уфе.
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Вид на проспект Октября в Уфе.. Архивное фото
УФА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты башкирской прокуратуры изучат биографическую книгу о Гитлере, которая продаётся в книжном магазине Уфы, после жалоб местных жителей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее ресурс UFA1.RU сообщил, что жители Уфы возмущены продажей в магазине "Читай-город" биографии Адольфа Гитлера с портретом лидера немецкого нацизма на обложке.
Альберт Эйнштейн
29 марта, 14:34РИА Новости
На аукционе в США продали письма Эйнштейна о "безумии Гитлера"
"Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному сообщению в СМИ. Мы изучим эту книгу, после этого будет принято решение о необходимости проверки издания на предмет экстремизма", - сообщили агентству в надзорном ведомстве региона.
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года
21 октября 2018, 08:00РИА Новости
Гей c хлыстом и барабаном. ЦРУ рассекретило документ о Гитлере
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УфаАдольф ГитлерОбщество
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