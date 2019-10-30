Жители Уфы пожаловались на биографическую книгу о Гитлере

УФА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты башкирской прокуратуры изучат биографическую книгу о Гитлере, которая продаётся в книжном магазине Уфы, после жалоб местных жителей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

"Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному сообщению в СМИ. Мы изучим эту книгу, после этого будет принято решение о необходимости проверки издания на предмет экстремизма", - сообщили агентству в надзорном ведомстве региона.