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РИА Новости

В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС

16:38 30.10.2019
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© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
САН-ПАУЛУ (Бразилия), 30 окт - РИА Новости. Медиафорум стран БРИКС, посвященный вопросам укрепления сотрудничества СМИ, открылся в бразильском Сан-Паулу.
В течение двух дней руководители ведущих медиахолдингов России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обсудят роль СМИ в продвижении практического сотрудничества БРИКС и глобальной многополярности, а также развитие новых технологий.
Своих представителей на мероприятие отправили более 40 СМИ .
Одним из участников форума является МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. В мероприятии также примет участие руководство российского новостного агентства Sputnik.
В рамках форума пройдет совместная фотовыставка СМИ стран БРИКС, в том числе на ней будут представлены работы МИА "Россия сегодня".
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БРИКССан-Паулу (город)БразилияОбщество
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