В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 30 окт - РИА Новости. Медиафорум стран БРИКС, посвященный вопросам укрепления сотрудничества СМИ, открылся в бразильском Сан-Паулу.

В течение двух дней руководители ведущих медиахолдингов России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обсудят роль СМИ в продвижении практического сотрудничества БРИКС и глобальной многополярности, а также развитие новых технологий.

Своих представителей на мероприятие отправили более 40 СМИ .

Одним из участников форума является МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. В мероприятии также примет участие руководство российского новостного агентства Sputnik.