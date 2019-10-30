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РИА Новости

Робот-уборщик VeDroid из Якутска будет работать в аэропорту "Домодедово"

16:42 30.10.2019
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© Фото : СВФУ/Мичил ЯковлевРобот-уборщик VeDroid
Робот-уборщик VeDroid
© Фото : СВФУ/Мичил Яковлев
ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Разработка ученых Северо-Восточного федерального университета - робот VeDroid - будет применяться при уборке в аэропорту "Домодедово" и на Рижском вокзале в Москве, сообщается на сайте университета.
Робот-уборщик создан для уборки больших производственных помещений. По словам разработчиков, VeDroid может работать без зарядки два часа, для площади 4000 квадратных метров робот использует 40 литров воды. При этом менять воду не нужно - робот очищает ее и повторно использует.
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"Ведро на колесах", как шутя называют его создатели, скоро многие увидят в Москве в аэропорту "Домодедово" и на Рижском вокзале. Разработка якутских ученых обошла роботов-конкурентов из Швейцарии и Японии. Как объясняет один из создателей VeDroid Николай Потапов, дело в низкой стоимости якутского робота: швейцарский стоит в три раза дороже, японский - в шесть раз", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что в мае по итогам выступлений компании "Автономные технологии" с проектом робота-уборщика Vedroid и "RunGo" с проектом бегового трекера Run with Zippy стали победителями финала конкурса "Старт SUV 2019" и обладателями гранта в два миллиона рублей от фонда содействия инновациям.
Резидент Арктического инновационного центра СВФУ имеет контракт с казахстанской клининговой компанией ТОО "Под ключ LAB" на поставку 100 роботов-уборщиков.
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Домодедово (аэропорт)РоссияЯкутскТехнологииЭкономика
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