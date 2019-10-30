СК возбудил уголовное дело после драки в детском саду Ярославля

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Гузовская.

Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп в соцсети "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты. Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе. Педагог временно отстранена от работы.