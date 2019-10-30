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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после драки в детском саду Ярославля

16:35 30.10.2019 (обновлено: 16:36 30.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после избиения девочки в детском саду Ярославля, сообщила журналистам официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская.
"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Гузовская.
Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп в соцсети "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты. Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе. Педагог временно отстранена от работы.
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Вчера, 09:42РИА Новости
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Следственный комитет РФРоссияЯрославльПроисшествия
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