В "Нафтогазе" прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что разрешение Дании на строительство через ее воды участка газопровода "Северный поток-2" не стало неожиданностью.

По его словам, Украина ожидала такого решения в осенний период.

"Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", - написал Коболев в Facebook

Он отметил, что теперь стало еще важнее завершить реформу рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства на Украине.

"Это законодательство будет защищать нас так же, как потребителей Евросоюза", - добавил он.