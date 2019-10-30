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РИА Новости

В "Нафтогазе" прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"

16:34 30.10.2019 (обновлено: 23:02 30.10.2019)
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2"
КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что разрешение Дании на строительство через ее воды участка газопровода "Северный поток-2" не стало неожиданностью.
По его словам, Украина ожидала такого решения в осенний период.
"Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", - написал Коболев в Facebook.
Он отметил, что теперь стало еще важнее завершить реформу рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства на Украине.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 15:59Радио Sputnik
Газопроводу быть. Дания одобрила строительство "Северного потока-2"
"Это законодательство будет защищать нас так же, как потребителей Евросоюза", - добавил он.
Глава "Нафтогаза" также заявил, что для достижения результата Киеву важны арбитражные и судебные разбирательства с "Газпромом". Кроме того, по его словам, необходимо выделение оператора ГТС, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению газотранспортной системой.
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Северный поток-2ДанияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Какое вообще дело у нафтогаза в балтийском море? У украины даже выхода туда нет! Мало ли где газпром трубы кладет. Когда суешь нос не в свое дело, всегда надо быть готовым что его прищемят.
30 октября, 17:59
РСРоман Славянский
4231000
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