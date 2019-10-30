Суд отклонил иск Юнемана об отмене результатов интернет-голосования

Ранее Юнеман, который с небольшим отставанием проиграл выборы в 30 округе кандидату Маргарите Русецкой, подал жалобу в Мосгоризбирком по итогам электронного голосования в своем округе. По его словам, победа Русецкой обусловлена "аномальными результатами на электронном голосовании" при том, что на обычных участках она проигрывала другим кандидатам. Также, по словам Юнемана, его избиратели жаловались на то, что у них не получалось проголосовать за него электронно. Он требует отменить результаты на одном из участков с электронным голосованием. Ранее Мосгоризбирком рассмотрел и оставил без удовлетворения жалобу Юнемана.