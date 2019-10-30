Суд отклонил иск Юнемана об отмене результатов интернет-голосования

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Чертановский суд Москвы отклонил иск проигравшего кандидата в депутаты Мосгордумы Романа Юнемана к избирательной комиссии дистанционного электронного голосования №5003 города Москвы, в котором он просил отменить решение комиссии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал Юнеману в удовлетворении иска об отмене результатов электронного голосования на избирательном участке №5003 города Москвы", - рассказал собеседник агентства.
Истец сообщил РИА Новости, что будет обжаловать это решение.
Ранее Юнеман, который с небольшим отставанием проиграл выборы в 30 округе кандидату Маргарите Русецкой, подал жалобу в Мосгоризбирком по итогам электронного голосования в своем округе. По его словам, победа Русецкой обусловлена "аномальными результатами на электронном голосовании" при том, что на обычных участках она проигрывала другим кандидатам. Также, по словам Юнемана, его избиратели жаловались на то, что у них не получалось проголосовать за него электронно. Он требует отменить результаты на одном из участков с электронным голосованием. Ранее Мосгоризбирком рассмотрел и оставил без удовлетворения жалобу Юнемана.
Утром в день выборов в электронной системе голосования в МГД возникли сбои, работу удалось восстановить спустя час. При этом сбой не вызвал потери голосов избирателей. Отмечалось, что он был связан с системой шифрования. Как позже отметил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, сбой не являлся штатной ошибкой, в ДИТ обещали разобраться в причинах с производителем.