Выпавшие из грузовика на МКАД баллоны были заполнены газом

ДТП с участием грузовика, перевозившего газовые баллоны, на МКАД

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Порядка 130 заполненных газом пятидесятилитровых баллонов, по уточненным данным, рассыпались накануне по внутренней и внешней сторонам МКАД на юго-западе Москвы после столкновения грузовой машины "МАЗ" с разделительным барьером на автодороге, движение транспорта ограничивалось по пяти полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о выпавших из грузовой машины на 40-ом километре МКАД пустых газовых баллонах. В результате ЧП повреждения различной степени получили три легковые автомашины.

"При наезде грузового автомобиля "МАЗ" на барьерное ограждение на 40-ом километре МКАД из кузова машины выпали 128 заполненных газовых баллонов объемом по 50 литров каждый", - сказал собеседник агентства.

По его словам, газовые баллоны попали на проезжую часть внутренней и внешней сторон МКАД. Пострадавших в результате ДТП нет. Движение автотранспорта ограничивалось на дороге по пяти полосам. Информирование водителей о происшествии осуществлялось при помощи смс-рассылки и терминальных комплексов ЦОДД.