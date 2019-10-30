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РИА Новости

Выпавшие из грузовика на МКАД баллоны были заполнены газом

16:28 30.10.2019 (обновлено: 16:48 30.10.2019)
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© Фото : страница "ДТП и ЧП Москва" во ВКонтактеДТП с участием грузовика, перевозившего газовые баллоны, на МКАД
ДТП с участием грузовика, перевозившего газовые баллоны, на МКАД
© Фото : страница "ДТП и ЧП Москва" во ВКонтакте
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Порядка 130 заполненных газом пятидесятилитровых баллонов, по уточненным данным, рассыпались накануне по внутренней и внешней сторонам МКАД на юго-западе Москвы после столкновения грузовой машины "МАЗ" с разделительным барьером на автодороге, движение транспорта ограничивалось по пяти полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о выпавших из грузовой машины на 40-ом километре МКАД пустых газовых баллонах. В результате ЧП повреждения различной степени получили три легковые автомашины.
"При наезде грузового автомобиля "МАЗ" на барьерное ограждение на 40-ом километре МКАД из кузова машины выпали 128 заполненных газовых баллонов объемом по 50 литров каждый", - сказал собеседник агентства.
По его словам, газовые баллоны попали на проезжую часть внутренней и внешней сторон МКАД. Пострадавших в результате ДТП нет. Движение автотранспорта ограничивалось на дороге по пяти полосам. Информирование водителей о происшествии осуществлялось при помощи смс-рассылки и терминальных комплексов ЦОДД.
"Для ликвидации последствий аварий потребовалось почти три часа", - отметил собеседник агентства, добавив, что всего к работам на месте ДТП привлекались 58 человек и 20 единиц техники.
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