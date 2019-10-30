Вахтанговский театр прокомментировал ситуацию со снятием с рейса Вележевой

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Театре имени Вахтангова очень удивлены сообщениями об инциденте с актрисой Лидией Вележевой в московском аэропорту Шереметьво, заявил РИА Новости представитель театра.
Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что в среду полиция сняла Вележеву с рейса Москва – Тель-Авив. По его данным, актриса во время подготовки к взлету отказалась поднять столик и привести спинку своего кресла в вертикальное положение, после чего у нее произошел конфликт с бортпроводниками. В пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО РИА Новости подтвердили факт происшествия, не уточняя имен.
"Мы не можем комментировать случай, произошедший в аэропорту Шереметьево, о чем сообщалось в СМИ, поскольку у театра не запланированы гастроли в Тель-Авиве. Но в то же время мы очень удивлены этим сообщением, поскольку знаем Лидию Леонидовну не только как прекрасную актрису, но и как в высшей степени культурного и воспитанного человека", - сказал представитель театра.
Фильмография Вележевой насчитывает несколько десятков работ в театре, кино и на телевидении, в том числе роль Настасьи Филипповны в сериале "Идиот" Владимира Бортко. Вележева - заслуженная артистка РФ.