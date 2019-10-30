Вахтанговский театр прокомментировал ситуацию со снятием с рейса Вележевой

"Мы не можем комментировать случай, произошедший в аэропорту Шереметьево, о чем сообщалось в СМИ, поскольку у театра не запланированы гастроли в Тель-Авиве. Но в то же время мы очень удивлены этим сообщением, поскольку знаем Лидию Леонидовну не только как прекрасную актрису, но и как в высшей степени культурного и воспитанного человека", - сказал представитель театра.