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РИА Новости
Туризм

В Британии открыли вакансию путешественника с зарплатой два миллиона рублей

16:27 30.10.2019 (обновлено: 16:35 30.10.2019)
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© РИА Новости / Анна ЧерноваДубай
Дубай
© РИА Новости / Анна Чернова
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Британский агрегатор скидок Wowcher разместил на сайте вакансию путешественника, который будет рассказывать о своих поездках в социальных сетях.
В течение года сотрудник посетит 40 городов в разных странах, включая США, Таиланд, ОАЭ, Италию, Исландию и другие. Он сможет взять с собой друга, при этом в каждую поездку можно брать разных попутчиков.
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От соискателя потребуется рассказывать о своих впечатлениях в роликах на YouTube и в соцсетях.
"Мы надеемся, что вы продемонстрируете, насколько невероятными могут быть предложения от Wowcher Travel и как удивительно можно провести время, пользуясь нашими скидками по всему миру", — говорится в сообщении.
Годовая зарплата составит 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,05 миллиона рублей. — Прим. ред.).
Заявки принимаются от кандидатов с действительным загранпаспортом, которым исполнилось 18 лет.
Претендентам необходимо до 30 декабря разместить в своем интернет-аккаунте 30-секундное видео и рассказать, почему именно они подходят на эту должность. В публикации нужно отметить трех своих друзей.
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