В Британии открыли вакансию путешественника с зарплатой два миллиона рублей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Британский агрегатор скидок Wowcher разместил на Британский агрегатор скидок Wowcher разместил на сайте вакансию путешественника, который будет рассказывать о своих поездках в социальных сетях.

В течение года сотрудник посетит 40 городов в разных странах, включая США, Таиланд, ОАЭ, Италию, Исландию и другие. Он сможет взять с собой друга, при этом в каждую поездку можно брать разных попутчиков.

От соискателя потребуется рассказывать о своих впечатлениях в роликах на YouTube и в соцсетях.

"Мы надеемся, что вы продемонстрируете, насколько невероятными могут быть предложения от Wowcher Travel и как удивительно можно провести время, пользуясь нашими скидками по всему миру", — говорится в сообщении.

Годовая зарплата составит 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,05 миллиона рублей. — Прим. ред.).

Заявки принимаются от кандидатов с действительным загранпаспортом, которым исполнилось 18 лет.