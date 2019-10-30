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РИА Новости

Кабмин Германии приветствовал разведение сил в Золотом

16:23 30.10.2019
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Кабмин ФРГ приветствует разведение сил в Золотом, считает это шагом к реализации минских договоренностей, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Мы приветствуем начатый вчера процесс отвода сил от линии соприкосновения в... Золотом, это следующий шаг в реализации минских договоренностей", - сказал Зайберт.
Он добавил, что договоренности об отводе сил в районе города Золотое и в Петровском были достигнуты на уровне контактной группы в Минске "как результат интенсивных переговоров между советниками со стороны Украины, России, Франции и Германии".
Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнется через 7-10 дней.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
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