Кабмин Германии приветствовал разведение сил в Золотом

БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Кабмин ФРГ приветствует разведение сил в Золотом, считает это шагом к реализации минских договоренностей, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Мы приветствуем начатый вчера процесс отвода сил от линии соприкосновения в... Золотом, это следующий шаг в реализации минских договоренностей", - сказал Зайберт.

Он добавил, что договоренности об отводе сил в районе города Золотое и в Петровском были достигнуты на уровне контактной группы в Минске "как результат интенсивных переговоров между советниками со стороны Украины, России, Франции и Германии".

Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнется через 7-10 дней.