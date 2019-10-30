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РИА Новости

Комплексы "Бук-М2" на Алтае отразили воздушную атаку условного противника

16:21 30.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс "БУК-М2"
Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 окт - РИА Новости. Ракетчики 41-й армии Центрального военного округа в Алтайском крае в ходе учений отразили ракетно-авиационный удар условного противника при помощи зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2", сообщает в среду пресс-служба ЦВО.
"Во время учений зенитчики отработали пять учебно-боевых задач по прикрытию воздушного пространства. Расчеты ЗРК "Бук-М2" выполнили развертывание комплексов, обнаружение воздушных целей и произвели электронные (учебные) пуски по высокоскоростным авиационным целям на различных высотах", - говорится в сообщении.
Кроме этого, ракетчики отработали задачи по оборудованию стартовых позиций и их маскировке с применением различных инженерных средств. В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.
Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории шести регионов России: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.
Экран РЛС
Вчера, 10:07Радио Sputnik
РЛС "Подсолнух" развернули на Дальнем Востоке и Балтике
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Бук (зенитный ракетный комплекс)Алтайский крайБезопасность
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