Комплексы "Бук-М2" на Алтае отразили воздушную атаку условного противника

НОВОСИБИРСК, 30 окт - РИА Новости. Ракетчики 41-й армии Центрального военного округа в Алтайском крае в ходе учений отразили ракетно-авиационный удар условного противника при помощи зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2", сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Во время учений зенитчики отработали пять учебно-боевых задач по прикрытию воздушного пространства. Расчеты ЗРК "Бук-М2" выполнили развертывание комплексов, обнаружение воздушных целей и произвели электронные (учебные) пуски по высокоскоростным авиационным целям на различных высотах", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ракетчики отработали задачи по оборудованию стартовых позиций и их маскировке с применением различных инженерных средств. В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.