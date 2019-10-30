Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему его коллега Макс Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA. Об этом Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему его коллега Макс Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA. Об этом сообщает "360".

По его мнению, как только сегодняшние артисты становятся популярными, они начинают зазнаваться. Пригожин заявил, что прекрасно понимает Фадеева, который устал доказывать певцам свою ценность.

"От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль", – отметил он.

Пригожин добавил, что по этой же причине сам занимается сейчас только одной артисткой – супругой Валерией. Продюсер подчеркнул, что Фадеев является выдающимся музыкантом, но как и у всех продюсеров у него достаточно тяжелый характер. Поэтому он не исключает, что некоторые из певцов могли на него обидеться.