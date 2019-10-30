Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему его коллега Макс Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA. Об этом сообщает "360".
По его мнению, как только сегодняшние артисты становятся популярными, они начинают зазнаваться. Пригожин заявил, что прекрасно понимает Фадеева, который устал доказывать певцам свою ценность.
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"От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль", – отметил он.
Пригожин добавил, что по этой же причине сам занимается сейчас только одной артисткой – супругой Валерией. Продюсер подчеркнул, что Фадеев является выдающимся музыкантом, но как и у всех продюсеров у него достаточно тяжелый характер. Поэтому он не исключает, что некоторые из певцов могли на него обидеться.
Ранее Максим Фадеев выложил на канале своего лейбла Malfa на YouTube видеообращение. В нем он заявил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании. При этом право на песни бывшие участники лейбла получают в безвозмездное пользование. Исключением стали двое человек, с которыми идут судебные разбирательства.