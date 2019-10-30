В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Эксперт: в вопросе Донбасса Зеленский не делает единственно возможного шага Владимир Зеленский перечислил три этапа, необходимые, по его мнению, для достижения мира в Донбассе. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление украинского президента.