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РИА Новости

В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

16:15 30.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный
Украинский военный
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявил в среду журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"Вооруженные формирования Украины продолжают вести обстрелы территории республики. Героически защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий Народной милиции", - сообщил Осадчий.
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По его словам, в среду, в день прибытия в ЛНР замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона, украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по району населенного пункта Желобок. "Жертвы среди мирного населения и разрушения уточняются", - добавил представитель Народной милиции.
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