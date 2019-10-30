В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявил в среду журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"Вооруженные формирования Украины продолжают вести обстрелы территории республики. Героически защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий Народной милиции", - сообщил Осадчий.
Вчера, 15:45Сказано в эфиреЭксперт: в вопросе Донбасса Зеленский не делает единственно возможного шагаВладимир Зеленский перечислил три этапа, необходимые, по его мнению, для достижения мира в Донбассе. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление украинского президента.
По его словам, в среду, в день прибытия в ЛНР замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона, украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по району населенного пункта Желобок. "Жертвы среди мирного населения и разрушения уточняются", - добавил представитель Народной милиции.