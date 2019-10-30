Три чувашских турпроекта стали победителями премии "Маршрут года – 2019"

ЧЕБОКСАРЫ, 30 окт – РИА Новости. Три проекта из Чувашии заняли первое место по итогам Всероссийской туристской премии "Маршрут года – 2019", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.

Заключительный этап Всероссийской туристской премии "Маршрут года – 2019" проходил в Ижевске. На конкурсе были представлены 542 проекта из 63 регионов России, в финал прошли более 200 проектов из 59 регионов. В этом году эксперты определяли победителей в 21 номинации.

В номинации "Лучший городской маршрут" победил иммерсивный променад-спектакль "Нити судьбы". Работа над спектаклем началась в августе текущего года – накануне 550-летнего юбилея города Чебоксары.

"Работа над маршрутом и сценарием длилась четыре месяца – это более тысячи часов работы авторов, более 180 часов записи голосов актеров и музыки, 100 километров пеших прогулок для синхронизации текста с объектами показа и расчета тайминга. Со зрителями спектакля город говорит голосами ведущих российских и чувашских актеров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, туристический маршрут сопровождается аудио-спектаклем, в котором зрители погружаются в историю Чебоксар, узнают древние чувашские мифы и легенды, открывают "портал в прошлое". Гости Чебоксар становятся главными героями спектакля, улицы города – декорациями, а окружающее пространство — театральной сценой.