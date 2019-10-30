Мосгорсуд оставил в СИЗО начальника отдела ОМВД "Дорогомилово"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил апелляционную жалобу начальника отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" Сергея Устинова, которого вместе с его руководителем подозревают в покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Постановление Пресненского суда Москвы оставили без изменения",- сказал собеседник агентства.
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Таким образом, Устинов останется под стражей до 18 декабря.
В середине октября суд также арестовал заместителя начальника ОМВД "Дорогомилово" Дмитрия Смирнова, который является руководителем Устинова.
Устинова и Смирнова подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Как заявил следователь в ходе заседания, Смирнов, получив информацию о наличии проверки в отношении гражданина Зуева, который является адвокатом, "решил использовать данную информацию в своих целях, путем нескольких встреч убеждал Зуева передать ему 7 миллионов рублей за содействие, получил 3,5 миллиона рублей".
Как заявила защита, потерпевший Зуев ранее служил в полиции и был судим за мошенничество и превышение должностных полномочий, а также склонен искажать факты, потому его показания следует расценивать соответствующим образом.
Смирнов свою вину не признает. По его словам, он действительно встречался с Зуевым и забрал у него некий пакет, в котором, как полагал Смирнов, был деревенский самогон для Устинова, а не деньги.