Депутаты вместе с регионами будут развивать сервис для автотуризма

СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы вместе с регионами будут развивать придорожный сервис для популяризации автотуризма в стране, сообщил журналистам в ходе экономического форума регионов "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции" в Сочи заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
По его словам, Россия, несмотря на огромные возможности, пока отстает от других стран по развитию автотуризма. Депутаты совместно с регионами надеются исправить ситуацию.
"И дороги у нас уже хорошие, но придорожный сервис ещё оставляет желать лучшего. Также не развит у нас отдых, связанный с кемпингами… Мы планируем создавать... федеральный проект по автомототуризму параллельно с внесением закона, чтобы этот вид отдыха стал понятным, цивилизованным, чтобы наши граждане и гости нашей страны, выезжая в самые отдаленные регионы, знали, что их будет ждать качественный понятный сервис", - заявил Кривоносов.
Он добавил, что решением вопроса занялась ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Союз развития туризма в Российской Федерации". Учредителями организации выступили десять регионов России, и в том числе Краснодарский край.