Депутаты вместе с регионами будут развивать сервис для автотуризма

"И дороги у нас уже хорошие, но придорожный сервис ещё оставляет желать лучшего. Также не развит у нас отдых, связанный с кемпингами… Мы планируем создавать... федеральный проект по автомототуризму параллельно с внесением закона, чтобы этот вид отдыха стал понятным, цивилизованным, чтобы наши граждане и гости нашей страны, выезжая в самые отдаленные регионы, знали, что их будет ждать качественный понятный сервис", - заявил Кривоносов.