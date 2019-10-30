Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T16:07Z
https://ria.ru/20191030/1560403112.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155182/06/1551820665_0:273:3072:2001_1036x0_80_0_0_567b6cff60c4abcb5db399f722e76a2e.jpg
РИА Новости
Туризм

Депутаты вместе с регионами будут развивать сервис для автотуризма

16:06 30.10.2019 (обновлено: 16:07 30.10.2019)
150
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы вместе с регионами будут развивать придорожный сервис для популяризации автотуризма в стране, сообщил журналистам в ходе экономического форума регионов "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции" в Сочи заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
По его словам, Россия, несмотря на огромные возможности, пока отстает от других стран по развитию автотуризма. Депутаты совместно с регионами надеются исправить ситуацию.
"И дороги у нас уже хорошие, но придорожный сервис ещё оставляет желать лучшего. Также не развит у нас отдых, связанный с кемпингами… Мы планируем создавать... федеральный проект по автомототуризму параллельно с внесением закона, чтобы этот вид отдыха стал понятным, цивилизованным, чтобы наши граждане и гости нашей страны, выезжая в самые отдаленные регионы, знали, что их будет ждать качественный понятный сервис", - заявил Кривоносов.
Он добавил, что решением вопроса занялась ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Союз развития туризма в Российской Федерации". Учредителями организации выступили десять регионов России, и в том числе Краснодарский край.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 15:51Туризм
В Госдуме готовят изменения в закон о курортном сборе
210011
Обсудить 0
ТуризмСергей КривоносовНовости - ТуризмГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
В ГД внесут поправки, расширяющие возможности оплачиваемого отдыха
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме готовят изменения в закон о курортном сборе
Дубай
В Британии открыли вакансию путешественника с зарплатой два миллиона рублей
Президент РФ В. Путин
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили из-за мероприятий в России
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
КПРФ подготовила идеи по изменению избирательной системы, заявил Зюганов
Туристы катаются на лодке у побережья острова Бали
Эксперты рассказали, сколько будут стоить туры на Бали
Успенский собор на территории Тульского кремля
И.о. главы администрации Тулы утвердили в должности сити-менеджера
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил о чрезвычайном положении в Мексике из-за лесных пожаров
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил уголовное дело после драки в детском саду Ярославля
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме инициируют широкое обсуждение новой системы пенсионных накоплений
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019
Кудрин заявил, что необходимы меры для повышения доверия населения к власти
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
В Крыму открывается крупный туристский форум
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния