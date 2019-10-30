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РИА Новости

И.о. главы администрации Тулы утвердили в должности сити-менеджера

16:05 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУспенский собор на территории Тульского кремля
Успенский собор на территории Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
Успенский собор на территории Тульского кремля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты думы Тулы в среду утвердили в должности главы администрации города находящегося в статусе и.о. Дмитрия Миляева, сообщила администрация города.
Во вторник в Туле состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Тулы. Конкурсная комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из трех кандидатов и отобрала двух – Миляева и начальника главного управления администрации по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова.
Вид на Ростов-на Дону
22 октября, 11:10РИА Новости
И.о. главы администрации Ростова-на-Дону утвердили на пост сити-менеджера
В среду депутаты городской думы голосованием определяли победителя конкурса.
"За Дмитрия Миляева единогласно проголосовали все присутствующие депутаты", - говорится в сообщении.
Глава города Ольга Слюсарева поздравила нового сити-менеджера и выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом по решению общегородских вопросов.
"Сделаю все для того, чтобы сотрудничество с депутатским корпусом было эффективным, плодотворным и качественным. Наша совместная задача - сделать город комфортным для жизни, работы и отдыха. При поддержке губернатора Алексея Дюмина, правительства области, и, конечно же, туляков, мы реализуем все намеченные планы и действующие проекты", - цитирует слова Миляева пресс-служба горадминистрации.
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4 декабря 2018, 09:41РИА Новости
Депутаты Хурала Бурятии упразднили должность сити-менеджера Улан-Удэ
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Дмитрий Миляев (Тула, чиновник)ТулаПолитика
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