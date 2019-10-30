И.о. главы администрации Тулы утвердили в должности сити-менеджера

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты думы Тулы в среду утвердили в должности главы администрации города находящегося в статусе и.о. Дмитрия Миляева, сообщила администрация города.

Во вторник в Туле состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Тулы. Конкурсная комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из трех кандидатов и отобрала двух – Миляева и начальника главного управления администрации по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова.

В среду депутаты городской думы голосованием определяли победителя конкурса.

"За Дмитрия Миляева единогласно проголосовали все присутствующие депутаты", - говорится в сообщении.

Глава города Ольга Слюсарева поздравила нового сити-менеджера и выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом по решению общегородских вопросов.