И.о. главы администрации Тулы утвердили в должности сити-менеджера

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты думы Тулы в среду утвердили в должности главы администрации города находящегося в статусе и.о. Дмитрия Миляева, сообщила администрация города.
Во вторник в Туле состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Тулы. Конкурсная комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из трех кандидатов и отобрала двух – Миляева и начальника главного управления администрации по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова.
В среду депутаты городской думы голосованием определяли победителя конкурса.
"За Дмитрия Миляева единогласно проголосовали все присутствующие депутаты", - говорится в сообщении.
Глава города Ольга Слюсарева поздравила нового сити-менеджера и выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом по решению общегородских вопросов.
"Сделаю все для того, чтобы сотрудничество с депутатским корпусом было эффективным, плодотворным и качественным. Наша совместная задача - сделать город комфортным для жизни, работы и отдыха. При поддержке губернатора Алексея Дюмина, правительства области, и, конечно же, туляков, мы реализуем все намеченные планы и действующие проекты", - цитирует слова Миляева пресс-служба горадминистрации.
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