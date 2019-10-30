Коллекторы в Москве заплатят штраф за давление на жительницу Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Московское коллекторское агентство заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за оказание психологического давления на жительницу Чувашии, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Сообщается, что в УФССП России по Чувашии поступило обращение 45-летней жительницы республики о неправомерных действиях сотрудников коллекторской компании ООО "М.Б.А. Финансы", зарегистрированной в Москве и включенной в госреестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

"Женщина представила уведомление и смс-сообщения, направленные на ее имя ООО "М.Б.А. Финансы", содержание которых противоречат федеральному законодательству. В ходе административного расследования было установлено, что данные сообщения имели своей целью не известить должника об имеющейся у него задолженности, а оказать на него психологическое воздействие для скорейшего получения денежных средств", - говорится в сообщении.

Суд признал ООО "М.Б.А. Финансы" виновным по административному делу о нарушении прав физических лиц при возврате просроченной задолженности.