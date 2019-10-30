Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T15:58Z
https://ria.ru/20191030/1560402508.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/35/1560133558_0:106:2838:1702_1036x0_80_0_0_b2ef60ecb9a1ca6e9d3c2507441e8fd7.jpg
РИА Новости

ОАГ начнет проверять итоги президентских выборов в Боливии 31 октября

15:58 30.10.2019
456
© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
© REUTERS / Manuel Claure
ЛА-ПАС, 30 окт - РИА Новости. Проверка итогов подсчета голосов на выборах президента Боливии представителями Организации американских государств (ОАГ) начнется в четверг, ее выводы будут носить обязывающий характер, сообщил глава боливийского МИД Диего Пари.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств (ОАГ) и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.
"Сегодня в электронной форме  было подписано соглашение, согласно которому комплексная проверка выборов может начаться завтра, 31 октября… с целью разрешить все сомнения, которые существуют вокруг выборного процесса", - заявил министр на пресс-конференции.
Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Несколько человек пострадали. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
29 октября, 03:37РИА Новости
В Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов, сообщили СМИ
000001
Обсудить 0
Организация американских государствЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Белый дом раскритиковал резолюцию Пелоси по процедуре импичмента Трампа
Полиция, Бельгия
В Бельгии полиция обнаружила группу сирийцев в фуре-рефрижераторе
Беспорядки в Бейруте
Тысячи демонстрантов в центре Бейрута празднуют отставку премьера Ливана
Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
Премьер Таиланда хочет договориться с США о торговых преференциях
Испанские полицейские задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
В Колумбии вооруженная группировка расстреляла пикап с индейцами
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Испания предпримет ответные действия, если Бельгия не выдаст Пучдемона
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
В Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов, сообщили СМИ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте
Премьер Ливана объявил об отставке на фоне протестов
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Завершено заполнение газопровода "Сила Сибири"
Массовые протесты в Чили
Власти Чили исключили возможность введения ЧС на фоне новых протестов
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
Потенциал Калужской области представили на российско-китайском форуме
Участники протестов в Гонконге
Глава Гонконга опровергла слухи о своей отставке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния