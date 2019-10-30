ОАГ начнет проверять итоги президентских выборов в Боливии 31 октября

Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе

ЛА-ПАС, 30 окт - РИА Новости. Проверка итогов подсчета голосов на выборах президента Боливии представителями Организации американских государств (ОАГ) начнется в четверг, ее выводы будут носить обязывающий характер, сообщил глава боливийского МИД Диего Пари.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств (ОАГ) и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.

"Сегодня в электронной форме было подписано соглашение, согласно которому комплексная проверка выборов может начаться завтра, 31 октября… с целью разрешить все сомнения, которые существуют вокруг выборного процесса", - заявил министр на пресс-конференции.