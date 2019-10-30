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РИА Новости

Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

15:57 30.10.2019 (обновлено: 16:15 30.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
По словам главы МИД, это сделано, потому что документ не обязывал Киев соблюдать права венгерского меньшинства.
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Он отметил, что Будапешт предложил несколько поправок, обязывающих Украину выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, но эти предложения отклонили.
Как подчеркнул Сийярто, у Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление". Он добавил также, что интересы венгерского меньшинства на западе Украины "не так важны с той стороны океана".
"Но мы живем здесь, в Центральной и Восточной Европе, и интересы венгра — достаточная причина для нас, чтобы защищать его", — заключил министр.
Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла после вступления в силу в сентябре 2017 года украинского закона об образовании. Документ существенно сократил возможность обучения на языках нацменьшинств.
Также в сентябре прошлого года стало известно, что венгерское консульство в закарпатском городе Берегово выдает гражданам Украины паспорта, причем просит не сообщать об этом украинским властям. После этого страны взаимно выслали консулов.
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УкраинаМИД ВенгрииПетер СийяртоНАТОВ мире
Популярные комментарии
Я все больше и больше начинаю уважать венгров и пропитываться симпатиями к этой стране.
30 октября, 16:45
Luka АА
16241009
Не судьба!
30 октября, 16:03
CCicicipi
42321001
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