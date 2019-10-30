Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По словам главы МИД, это сделано, потому что документ не обязывал Киев соблюдать права венгерского меньшинства.

Он отметил, что Будапешт предложил несколько поправок, обязывающих Украину выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, но эти предложения отклонили.

Как подчеркнул Сийярто, у Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление". Он добавил также, что интересы венгерского меньшинства на западе Украины "не так важны с той стороны океана".

"Но мы живем здесь, в Центральной и Восточной Европе, и интересы венгра — достаточная причина для нас, чтобы защищать его", — заключил министр.

Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла после вступления в силу в сентябре 2017 года украинского закона об образовании. Документ существенно сократил возможность обучения на языках нацменьшинств.