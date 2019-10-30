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РИА Новости

Киев не будет подавать заявку на получение плана по членству в НАТО

15:55 30.10.2019
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© Chief Petty Officer Julian CarrollФлаг НАТО
Флаг НАТО
© Chief Petty Officer Julian Carroll
Флаг НАТО. Архивное фото
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Киев не будет подавать повторно заявку на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, считает, что этот вопрос должен быть техническим, а не политическим, заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что Киеву не нужно подавать заявку на получение плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, а следует добиваться от союзников его предоставления.
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"Украина исходит из того, что заявка на получение плана действий относительно членства (в НАТО – ред.), поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается действующей… Таким образом не нужно подавать какие-то дополнительные заявки", - сказал Кулеба. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
Он напомнил, что страны-участницы саммита НАТО в Бухаресте поддержали заявки на ПДЧ Украины и Грузии и поручили своим министерствам иностранных дел принимать по поводу этого дальнейшие решения.
По его словам, Киеву необходимо сосредоточиться на реформировании вооруженных сил и приведении их в соответствие стандартам НАТО.
"Киевом никакие заявки подаваться не будут. Мы уверенны, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим", - резюмировал Кулеба.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко предложил главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной раде поднять вопрос о ПДЧ на декабрьском саммите альянса.
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План действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО - это программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в альянс. В рамках ПДЧ предоставляются ежегодные программы подготовки к будущему членству, где отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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