Киев не будет подавать заявку на получение плана по членству в НАТО

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Киев не будет подавать повторно заявку на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, считает, что этот вопрос должен быть техническим, а не политическим, заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что Киеву не нужно подавать заявку на получение плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, а следует добиваться от союзников его предоставления.

"Украина исходит из того, что заявка на получение плана действий относительно членства (в НАТО – ред.), поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается действующей… Таким образом не нужно подавать какие-то дополнительные заявки", - сказал Кулеба. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".

Он напомнил, что страны-участницы саммита НАТО в Бухаресте поддержали заявки на ПДЧ Украины и Грузии и поручили своим министерствам иностранных дел принимать по поводу этого дальнейшие решения.

По его словам, Киеву необходимо сосредоточиться на реформировании вооруженных сил и приведении их в соответствие стандартам НАТО.

"Киевом никакие заявки подаваться не будут. Мы уверенны, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим", - резюмировал Кулеба.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко предложил главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной раде поднять вопрос о ПДЧ на декабрьском саммите альянса.

План действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО - это программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в альянс. В рамках ПДЧ предоставляются ежегодные программы подготовки к будущему членству, где отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.