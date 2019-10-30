СК проверит информацию об ученике, который принес пистолет в школу в Москве

По информации ведомства, СМИ опубликовали информацию о том, что ученик одной из школ на севере Москвы принес с собой травматический пистолет и выстрелил из него в пол. Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что инцидент произошел в одной из школ в Войковском районе столицы.