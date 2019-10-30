СК проверит информацию об ученике, который принес пистолет в школу в Москве

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следователи проверят информацию о школьнике, пронесшем пистолет в учебное заведение, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По информации ведомства, СМИ опубликовали информацию о том, что ученик одной из школ на севере Москвы принес с собой травматический пистолет и выстрелил из него в пол. Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что инцидент произошел в одной из школ в Войковском районе столицы.
Руководство учебного заведения проводит служебную проверку.
"Следственными органами СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по фактам, изложенным в средствах массовой информации... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.