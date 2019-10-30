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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Греческий митрополит предложил созвать всеправославный собор по Украине

15:52 30.10.2019
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© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкВиды Греции. Салоники
Виды Греции. Салоники
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Митрополит Кифирский Серафим предлагает созвать всеправославный собор для того, чтобы найти решение украинской проблемы и не допустить дальнейшего раскола православия.
Накануне стало известно, что архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 21 октября направил главе "новой церкви" Украины Епифанию Думенко так называемую "мирную грамоту" - письмо с поздравлением, что является официальным признанием ПЦУ.
"Я месяцы пишу по этой теме, и считаю, что с канонической стороны, с экклезиологической стороны не были соблюдены каноны нашей церкви. И это меня особо огорчает, потому что игнорируется каноническая церковь Украины митрополита Онуфрия и епископат страны. У нас такое развитие событий, несмотря на то, что все православные церкви сохраняли осторожность и не приняли никакого решения", - сказал митрополит Кифирский в интервью РИА Новости.
"Я считаю, что это было жертвенное наше решение в то время, когда надо было, чтобы предшествовали древние патриархаты и более старые автокефальные церкви. Этому нужно осмысление и переосмысление. Сейчас мы находимся перед состоявшимся фактом. И наши молитвы за то, чтобы был созван всеправославный собор, вселенский собор, чтобы решить такую серьезную проблему", - сказал Серафим. По его словам, эта проблема беспокоит все поместные православные церкви.
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"Я молюсь за то, чтобы у нас были спокойствие и благословение Божье и Святого Духа, и чтобы они воцарились в церкви Украины, чтобы взял верх канонический порядок, который определен законами моей церкви", - сказал митрополит. На вопрос, действительно ли готовится обращение в Госсовет Греции (верховный суд по административным делам), митрополит Кифирский ответил, что ничего не знает об этом.
"Мы молимся за то, чтобы вопрос как можно скорее обсудил синаксис предстоятелей, и лучше будет, если пройдет всеправославный собор. Потому что это событие беспокоит весь православный мир", - сказал Серафим. По его словам, собрать собор могут предстоятели церквей.
"По канонам, требуется всеправославный собор. Сейчас у нас такое явление, что каноническая церковь игнорируется, вытесняется, и есть образование, и требуется решение, поскольку мы видим, что это не принимается всеми православными церквями. Поэтому мы видим, что нужен всеправославный собор", - сказал митрополит. Серафим Кифирский сообщил также, что сейчас имя Епифания будет внесено в диптих Элладской православной церкви, поскольку ее глава архиепископ Афинский направил официальную "мирную грамоту".
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"Это сейчас последует", - сказал митрополит. "Проблема, однако, в том, чтобы мы не торопились, когда происходят такие вещи, которые ранят божий народ", - добавил он. Он выразил надежду, что все предстоятели рассмотрят этот вопрос ответственно и на основе традиций православной церкви и святых канонов.
На вопрос, была ли у архиепископа Иеронима привилегия принимать самостоятельно решение относительно признания автокефалии, Серафим Кифирский ответил, что по канонам раньше, в XX веке и до этого, не требовалось решения архиерейского собора для признания автокефалии.
"Но здесь совсем другой случай, особенный. Каноническая церковь вытесняется и признается раскольническая, изверженная из сана, не рукоположенная или самостоятельно рукоположенная. Это совершенно другое. И по этой причине предстоятель не мог принимать решение самостоятельно. Должен был по канонической процедуре, с голосованием открытым или тайным, решать архиерейский собор", - сказал митрополит Серафим.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГрецияАфиныУкраинарелигияВ мире
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