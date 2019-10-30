Греческий митрополит предложил созвать всеправославный собор по Украине

АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Митрополит Кифирский Серафим предлагает созвать всеправославный собор для того, чтобы найти решение украинской проблемы и не допустить дальнейшего раскола православия.

Накануне стало известно, что архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 21 октября направил главе "новой церкви" Украины Епифанию Думенко так называемую "мирную грамоту" - письмо с поздравлением, что является официальным признанием ПЦУ.

"Я месяцы пишу по этой теме, и считаю, что с канонической стороны, с экклезиологической стороны не были соблюдены каноны нашей церкви. И это меня особо огорчает, потому что игнорируется каноническая церковь Украины митрополита Онуфрия и епископат страны. У нас такое развитие событий, несмотря на то, что все православные церкви сохраняли осторожность и не приняли никакого решения", - сказал митрополит Кифирский в интервью РИА Новости.

"Я считаю, что это было жертвенное наше решение в то время, когда надо было, чтобы предшествовали древние патриархаты и более старые автокефальные церкви. Этому нужно осмысление и переосмысление. Сейчас мы находимся перед состоявшимся фактом. И наши молитвы за то, чтобы был созван всеправославный собор, вселенский собор, чтобы решить такую серьезную проблему", - сказал Серафим. По его словам, эта проблема беспокоит все поместные православные церкви.

"Я молюсь за то, чтобы у нас были спокойствие и благословение Божье и Святого Духа, и чтобы они воцарились в церкви Украины, чтобы взял верх канонический порядок, который определен законами моей церкви", - сказал митрополит. На вопрос, действительно ли готовится обращение в Госсовет Греции (верховный суд по административным делам), митрополит Кифирский ответил, что ничего не знает об этом.

"Мы молимся за то, чтобы вопрос как можно скорее обсудил синаксис предстоятелей, и лучше будет, если пройдет всеправославный собор. Потому что это событие беспокоит весь православный мир", - сказал Серафим. По его словам, собрать собор могут предстоятели церквей.

"По канонам, требуется всеправославный собор. Сейчас у нас такое явление, что каноническая церковь игнорируется, вытесняется, и есть образование, и требуется решение, поскольку мы видим, что это не принимается всеми православными церквями. Поэтому мы видим, что нужен всеправославный собор", - сказал митрополит. Серафим Кифирский сообщил также, что сейчас имя Епифания будет внесено в диптих Элладской православной церкви, поскольку ее глава архиепископ Афинский направил официальную "мирную грамоту".

"Это сейчас последует", - сказал митрополит. "Проблема, однако, в том, чтобы мы не торопились, когда происходят такие вещи, которые ранят божий народ", - добавил он. Он выразил надежду, что все предстоятели рассмотрят этот вопрос ответственно и на основе традиций православной церкви и святых канонов.

На вопрос, была ли у архиепископа Иеронима привилегия принимать самостоятельно решение относительно признания автокефалии, Серафим Кифирский ответил, что по канонам раньше, в XX веке и до этого, не требовалось решения архиерейского собора для признания автокефалии.