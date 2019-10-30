Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T15:51Z
https://ria.ru/20191030/1560401225.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/50/1560335041_0:8:3072:1735_1036x0_80_0_0_c0995c3e70d223fc12d034f74bbcf30d.jpg
РИА Новости
Туризм

В Госдуме готовят изменения в закон о курортном сборе

15:51 30.10.2019
565
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты готовят изменения в закон о курортном сборе для удобства оплаты и психологического спокойствия туристов, сообщил журналистам в ходе экономического форума регионов "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции" в Сочи зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
По его словам, к нынешней системе курортного сбора есть ряд вопросов. Они касаются отдельного взимания его с туристов наличными, например, при оплате заселения в санатории.
"Когда заселяетесь в санаторий, вам говорят, вот оплатите этот пакет, а курортный сбор оплатите отдельно наличными. Это вызывает неоднозначные эмоции, особенно у иностранцев. Поэтому мы должны сделать так, чтобы можно было не выделять это. И психологически лишний раз не напоминать о том, что с туриста опять что-то собирают. С нашей точки зрения, нужно вносить изменения. В ближайшее время постараемся это сделать", - сказал Кривоносов.
Он пояснил, что также есть вопросы к ведению статистики в регионах.
"Когда в некоторых регионах объявляется одна цифра по количеству туристов, а цифры по курортному сбору другие, нет соответствия, это вызывает вопросы", - добавил Кривоносов.
Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, а затем в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти.
Антон Шипулин
Вчера, 14:03РСпорт
Шипулин исполнил обещание перечислять половину зарплаты в Госдуме ветеранам
2000011
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили из-за мероприятий в России
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
В ГД внесут поправки, расширяющие возможности оплачиваемого отдыха
Массовые протесты в Чили
Секретариат АТЭС поддержал решение Чили об отмене саммита
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Металлоискатель и лопата
Эксперты: россияне стали больше интересоваться покупкой металлоискателей
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
Эксперты сомневаются в возобновлении чартеров с Египтом до конца года
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Цены на отдых в Турции в 2020 году не повысятся, считает эксперт
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
Депутаты вместе с регионами будут развивать сервис для автотуризма
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Отдыхающие на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму изучают возможности создать горнолыжный курорт
Девушка-гид
Эксперты рассказали, как часто путешествуют турагенты
Президент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Туристы в отеле в Анталье
Эксперт оценил перспективы системы All Inclusive в Турции
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крым поставил рекорд по числу туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния