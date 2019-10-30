В Госдуме готовят изменения в закон о курортном сборе

"Когда заселяетесь в санаторий, вам говорят, вот оплатите этот пакет, а курортный сбор оплатите отдельно наличными. Это вызывает неоднозначные эмоции, особенно у иностранцев. Поэтому мы должны сделать так, чтобы можно было не выделять это. И психологически лишний раз не напоминать о том, что с туриста опять что-то собирают. С нашей точки зрения, нужно вносить изменения. В ближайшее время постараемся это сделать", - сказал Кривоносов.