Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T15:49Z
https://ria.ru/20191030/1560400832.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/143636/31/1436363126_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_53f5500c90c2a72aea7a2de7aa9db7ad.jpg
РИА Новости

Немецкий Elle принес извинения за "расистское" заглавие своего выпуска

15:49 30.10.2019
638
© Fotolia / Federico RostagnoСтопка журналов
Стопка журналов
© Fotolia / Federico Rostagno
Стопка журналов. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Журнал Elle Germany (немецкая версия Elle) принес извинения за появившееся на обложке нового выпуска заглавие "Назад к черному", в котором многие усмотрели расизм.
"Было ошибочно использовать заглавие "Назад к черному", которое могло быть воспринято так, будто чернокожие люди являются своего рода модным трендом. Разумеется, мы этого не хотели, и мы сожалеем, что проявили недостаточно щепетильности относительно возможного неправильного толкования (фразы - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте журнала.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
5 августа, 18:13РИА Новости
Ненависти, расизму и национализму нет места в США, заявил Трамп
Издание отметило, что выбор заглавия стал не единственной ошибкой - модель Наоми Чин Винг журнал ошибочно идентифицировал как Джанайе Фурман. Издание добавило, что "понимает, насколько это проблематично".
"Это, безусловно, стало для нас уроком, и мы глубоко сожалеем о тех обидах, которые мы невольно причинили", - говорится в заявлении, написанном от имени главреда Elle Germany Сабин Недельчев и всех остальных сотрудников журнала.
Супермодель Наоми Кэмпбелл в своем Instagram отметила, что ошибка Elle Germany "крайне оскорбительна во всех отношениях". "Я говорила бесчисленное количество раз, что мы не тренд", - отметила Кэмпбелл, призвав проявлять уважение к темнокожим моделям.
1151038
Обсудить 0
Наоми КэмпбеллГерманияВ мире
Рекомендуем
RT ответил Навальному роликом Нас никто не смотрит
RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"
Флаг Абхазии
В посольстве опровергли слухи о планах включить Абхазию в состав России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Нил Ушаков
Нил Ушаков объяснил, почему голосовал за антисоветскую резолюцию
Виды Греции. Салоники
Греческий митрополит предложил созвать всеправославный собор по Украине
Флаг НАТО
Киев не будет подавать заявку на получение плана по членству в НАТО
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Посольство в Болгарии не комментирует высылку российского дипломата
Логотип социальной сети Фейсбук на фоне российского флага
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Строительство газопровода Северный поток-2
В "Нафтогазе" прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни
Журналисты за работой
В Балтии заявили о намерении вытеснить российские СМИ из региона
Министр энергетики США Рик Перри
Техас в рейтинге размера экономик обошел бы Россию, заявил Рик Перри
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре
Эрдоган заявил, что его визит в США под вопросом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния