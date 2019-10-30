Немецкий Elle принес извинения за "расистское" заглавие своего выпуска

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Журнал Журнал Elle Germany (немецкая версия Elle) принес извинения за появившееся на обложке нового выпуска заглавие "Назад к черному", в котором многие усмотрели расизм.

"Было ошибочно использовать заглавие "Назад к черному", которое могло быть воспринято так, будто чернокожие люди являются своего рода модным трендом. Разумеется, мы этого не хотели, и мы сожалеем, что проявили недостаточно щепетильности относительно возможного неправильного толкования (фразы - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте журнала.

Издание отметило, что выбор заглавия стал не единственной ошибкой - модель Наоми Чин Винг журнал ошибочно идентифицировал как Джанайе Фурман. Издание добавило, что "понимает, насколько это проблематично".

"Это, безусловно, стало для нас уроком, и мы глубоко сожалеем о тех обидах, которые мы невольно причинили", - говорится в заявлении, написанном от имени главреда Elle Germany Сабин Недельчев и всех остальных сотрудников журнала.