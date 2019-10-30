В ГД внесут поправки, расширяющие возможности оплачиваемого отдыха

СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы готовят изменения в закон о налоговом вычете для работодателей, оплачивающих отпуск сотрудникам в России, сообщил журналистам зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

По его словам, чтобы стимулировать россиян отдыхать на родине, был принят закон о налоговом вычете для работодателя, оплачивающего через туроператора отдых сотрудникам. Депутаты планируют внести в него поправки, дающие больше вариантов для организации отпуска.

"Сейчас мы хотим внести поправку в этот закон, чтобы можно было не только через туроператоров отправлять на отдых в другие города и регионы, а в том же городе, где трудятся люди, без туроператора работодатель мог направлять своих сотрудников оздоравливаться и отдыхать. Думаем, что это будет стимулировать развитие бизнеса, малого предпринимательства в индустрии туризма... Через несколько дней планируем вносить эти поправки", - пояснил Кривоносов в ходе экономического форума регионов "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции" в Сочи.