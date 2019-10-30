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РИА Новости

В ГД внесут поправки, расширяющие возможности оплачиваемого отдыха

15:48 30.10.2019 (обновлено: 16:18 30.10.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы готовят изменения в закон о налоговом вычете для работодателей, оплачивающих отпуск сотрудникам в России, сообщил журналистам зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
По его словам, чтобы стимулировать россиян отдыхать на родине, был принят закон о налоговом вычете для работодателя, оплачивающего через туроператора отдых сотрудникам. Депутаты планируют внести в него поправки, дающие больше вариантов для организации отпуска.
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"Сейчас мы хотим внести поправку в этот закон, чтобы можно было не только через туроператоров отправлять на отдых в другие города и регионы, а в том же городе, где трудятся люди, без туроператора работодатель мог направлять своих сотрудников оздоравливаться и отдыхать. Думаем, что это будет стимулировать развитие бизнеса, малого предпринимательства в индустрии туризма... Через несколько дней планируем вносить эти поправки", - пояснил Кривоносов в ходе экономического форума регионов "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции" в Сочи.
С 2019 году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволили предприятиям получать льготы при оплате работникам отдыха в России. Компании могут включать такие траты в сумму расходов, сокращая тем самым базу по налогу на прибыль. То есть с этих денег они могут не перечислять в бюджет 20% налога на прибыль.
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