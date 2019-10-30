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РИА Новости

Историки предоставили следствию документы об убийстве детей в Ейске

15:47 30.10.2019 (обновлено: 17:37 30.10.2019)
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© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. СамсоноваУбийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. Самсонова
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова по запросу следствия предоставили архивные документы, в которых содержится информация о немцах, участвовавших в событиях 1942 года в детском доме в Ейске, где были убиты 214 детей, рассказала РИА Новости замдиректора музея Марина Сидоренко.
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В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели этих детей. РИА Новости опубликовало три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших. В документах обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. Тридцатого октября СК России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "Геноцид".
"После 9 октября, когда пошел резонанс по этому делу, следственные органы запросили у нас документы, в которых фигурируют фамилии немцев, участвовавших, по показанию свидетелей, в тех событиях в Ейске, но которые не были за это осуждены", - сказала Сидоренко.
Она отметила, что в архивах музея действительно есть копии документов о допросах свидетелей чрезвычайной комиссией в 1943 году, в которых указывается несколько фамилий немцев, не прозвучавших впоследствии на судебных процессах. Все акты были предоставлены следствию, уточнила собеседница агентства.
По мнению Сидоренко, несмотря на то, что скорее всего этих людей уже нет в живых, уголовное дело "должно показать, что срока давности таким преступлениям никогда не будет". "Это поможет восстановить историческую справедливость", - добавила она.
В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. 9 октября к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков, в которые погрузили ребят и повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы: по данным занимавшихся расследованием экспертов, детей либо закопали живьем, либо они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.
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Следственный комитет РФФСБ РФЕйскКраснодарский край
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