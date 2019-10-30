Экипаж Ил-38 Северного флота повторил маршрут первого арктического полета

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж противолодочного самолёта Ил-38 Северного флота повторил маршрут первого в истории полёта в Арктике, который 105 лет назад совершил летчик-полярник Ян Нагурский, сообщили в среду в пресс-службе СФ.

"Экипаж противолодочного самолёта Ил-38 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота под командованием подполковника Антона Старостина повторил исторические маршруты первых арктических полётов полярного лётчика Яна Нагурского, совершённых им 105 лет назад", - говорится в сообщении.

Полёт проходил на малых высотах над островами архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также акваторией Баренцева и Карского морей. Общая протяжённость маршрута составила более 4 тысяч километров, а длительность полёта – около 8 часов.

"Самолёт взлетел рано утром с аэродрома Североморск-1, прошёл на высоте более 6000 метров до восточного побережья острова Южный Новой Земли, снизился до 400 метров и в районе пролива Маточкин Шар перелетел к западному берегу острова Северный Новой Земли до мыса Сухой Нос", - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Затем экипаж Ил-38 в диапазоне высот от 100 до 400 метров на малой скорости, имитирующей первый полёт над Арктикой Яна Нагурского на биплане "Фарман МФ-11", прошёл по маршруту: полуостров Адмиралтейства – остров Панкратова – мыс Желания острова Северный архипелага Новая Земля и совершил перелёт к островам архипелага Земля Франца-Иосифа.

На самом северном архипелаге России североморцы пролетели по пути потерянной экспедиции Георгия Седова, поиском которой занимался Нагурский. Помимо непосредственной постановки исторического лётного эксперимента экипаж Ил-38 провёл разведку ледовой обстановки, а также экологический мониторинг, осмотрел места стоянок арктических экспедиций.

Первый арктический полет

К 1914 году три российские экспедиции в Арктику – Русанова, Брусилова и Седова считались пропавшими без вести. По инициативе Русского географического общества 18 января 1914 года Совет министров Российской империи дал указание морскому министерству организовать их поиски. Эта задача была поручена поручику Яну Нагурскому.

Летчик, ранее никогда не бывавший в Арктике, проконсультировался с легендарным норвежским путешественником-полярником Руалем Амундсеном и решил выбрать для полета французский биплан "Фарман МФ-11".

Получив самолёт и проведя 18 испытательных полётов на заводе Farman в Париже, Нагурский разобрал летательный аппарат и перевез его в Кристианию (старое название Осло), откуда переправил его на пароходе на Новую Землю.

Впервые Нагурский взлетел 21 августа 1914 года - первый в истории человечества арктический полет на расстояние в 450 километров длился 4 часа 20 минут. Всего Нагурским было совершено пять продолжительных разведывательных полётов вдоль западного побережья Новой Земли и у Земли Франца-Иосифа.

Несмотря на то, что лётчик не смог найти след пропавших экспедиций, он внёс важные коррективы в существовавшие карты, а также смог предоставлять сопровождающим судам информацию о состоянии льда по маршруту движения — то есть впервые выполнил функции ледовой разведки.