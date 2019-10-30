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РИА Новости

Россияне рассказали, в какой город хотели бы переехать

15:39 30.10.2019
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© Depositphotos / photography33Чемодан
Чемодан
© Depositphotos / photography33
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россияне назвали Санкт-Петербург более привлекательным для переезда городом, нежели Москву или Краснодар, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Респондентам задали вопрос, хотели бы те переехать в другой город России. Большинство опрошенных (72%) ответили отрицательно, при этом каждый четвертый (25%) скорее хотел бы переехать, 3% затруднились ответить. Наиболее часто о нежелании переезжать в другие города заявили жители Москвы и Санкт-Петербурга - 84%, рассматривают такую возможность только 12%.
Согласно данным исследования, наиболее популярным городом, куда хотели бы переехать респонденты, является Санкт-Петербург (15%), на втором месте оказалась Москва (8%), третью позицию по привлекательности для переезда занял Краснодар (6%). Кроме этого, в список таких городов вошли Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Севастополь, Казань, Тюмень и другие.
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Среди регионов, куда респонденты хотели бы переехать, лидирует Краснодарский край (18%). Переезд в Московскую и Ленинградскую области предпочло бы одинаковое количество опрошенных - по 6%. Оба вопроса, по данным социологов, были открытыми - предполагалось, что респонденты назовут свой вариант.
Причинами, по которым хотели бы переехать в другой город, респонденты называют желание найти работу (18%), повышение уровня жизни и зарплаты (15%), хорошие экологические условия (13%), а также климат и погода (12%).
Нежелающие переезжать говорят, что их все устраивает в нынешнем городе проживания (27%), 18% связывает с местом жительства их семья, родные и друзья. Некоторые респонденты объясняют неготовность к переезду возрастом (10%) и привычкой (8%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 октября среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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