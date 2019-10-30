Мэр Якутска будет добиваться перевода своего заместителя под домашний арест

ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Поручительство о переводе под домашний арест заместителя главы Якутска Василия Гоголева, обвиняемого в рекордной взятке в размере 114 миллионов рублей, будет направлено в суд, заявила мэр города Сардана Авксентьева на личной странице в Поручительство о переводе под домашний арест заместителя главы Якутска Василия Гоголева, обвиняемого в рекордной взятке в размере 114 миллионов рублей, будет направлено в суд, заявила мэр города Сардана Авксентьева на личной странице в Instagram

Верховный суд Якутии 23 августа продлил срок содержания под стражей заммэра Якутска Василия Гоголева и предпринимателя Георгия Карамзина, обвиняемых во взятке в размере 114 миллионов рублей, до 3 ноября, отменив решение городского суда об их домашнем аресте.

Гоголев - главный обвиняемый по этому делу. По данным следствия, девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме на 1491 квадратный метр. Ему грозит до 15 лет колонии и штраф до 70-кратной суммы взятки. На время расследования чиновник отстранен от обязанностей.

"Сегодня я внесу в Якутский городской суд поручительство о переводе под домашний арест Василия Васильевича Гоголева. Многие отговаривали меня от этого поступка, учитывая тяжесть обвинения, предъявленного Василию Гоголеву, говорили о неких моих репутационных потерях. Но ко мне обратилась мама Василия Васильевича, мы с ней познакомились в связи с этими событиями. Она рассказала мне о своей семье, о своем сыне. Отец семьи после инфаркта, маленькая дочь Василия Васильевича инвалид, заболевание тяжелое, очень страдает без отца. От семьи многие отвернулись, и им не на кого больше рассчитывать", - рассказала Авксентьева.

Глава отметила, что Гоголев находится в следственном изоляторе почти пять месяцев. По словам Авксентьевой, "он не представляет общественной опасности, не будет влиять на свидетелей".

Кроме того, мэр недвусмысленно намекает на якобы политический характер уголовного дела.