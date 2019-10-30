Мэр Якутска будет добиваться перевода своего заместителя под домашний арест

ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Поручительство о переводе под домашний арест заместителя главы Якутска Василия Гоголева, обвиняемого в рекордной взятке в размере 114 миллионов рублей, будет направлено в суд, заявила мэр города Сардана Авксентьева на личной странице в Instagram.
Верховный суд Якутии 23 августа продлил срок содержания под стражей заммэра Якутска Василия Гоголева и предпринимателя Георгия Карамзина, обвиняемых во взятке в размере 114 миллионов рублей, до 3 ноября, отменив решение городского суда об их домашнем аресте.
Гоголев - главный обвиняемый по этому делу. По данным следствия, девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме на 1491 квадратный метр. Ему грозит до 15 лет колонии и штраф до 70-кратной суммы взятки. На время расследования чиновник отстранен от обязанностей.
"Сегодня я внесу в Якутский городской суд поручительство о переводе под домашний арест Василия Васильевича Гоголева. Многие отговаривали меня от этого поступка, учитывая тяжесть обвинения, предъявленного Василию Гоголеву, говорили о неких моих репутационных потерях. Но ко мне обратилась мама Василия Васильевича, мы с ней познакомились в связи с этими событиями. Она рассказала мне о своей семье, о своем сыне. Отец семьи после инфаркта, маленькая дочь Василия Васильевича инвалид, заболевание тяжелое, очень страдает без отца. От семьи многие отвернулись, и им не на кого больше рассчитывать", - рассказала Авксентьева.
Глава отметила, что Гоголев находится в следственном изоляторе почти пять месяцев. По словам Авксентьевой, "он не представляет общественной опасности, не будет влиять на свидетелей".
Кроме того, мэр недвусмысленно намекает на якобы политический характер уголовного дела.
"Я не хочу проводить прямые параллели между уголовными делами прошлого века, когда по надуманным обвинениям, наветам были репрессированы, посажены в тюрьмы, казнены, но впоследствии реабилитированы сотни тысяч наших сограждан, достойных людей своего времени, и уголовным делом, возбужденным в отношении Гоголева и Карамзина. Однако, по странному стечению обстоятельств, сегодня в России День памяти жертв политических репрессий", - отметила она.