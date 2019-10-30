Суд продлил арест напавшего на Памфилову гражданина Казахстана

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест гражданина Казахстана Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову в ее доме в Подмосковье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Карабалаева до 6 февраля 2020 года", - рассказала Царева.

По версии следствия, ночью 6 сентября обвиняемый сорвал с окна москитную сетку и проник в дом Памфиловой в Подмосковье, где ударил ее в живот электрошокером не менее двух раз. Впоследствии глава ЦИК рассказала, что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" и "он убежал".

Как сообщал Следственный комитет России, гражданин Казахстана, находящийся в России с 2014 года без временной регистрации, признал вину в совершении преступления и дал подробные показания. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега в лесу. О личности хозяев дома нападавшему известно не было. Суд девятого сентября поместил мужчину в СИЗО.

Карабалаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.