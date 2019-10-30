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РИА Новости

Глава ДНР опасается провокаций националистов в зоне отвода сил в Донбассе

15:26 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин опасается провокаций националистов в зоне разведения сил и средств в Донбассе.
Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнется через 7-10 дней.
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"С прибытием в зону разведения националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольных Киеву территориях. Используя террористические методы войны, имея опыт резонансных провокаций и диверсий, националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
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"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Ситуация в ДНР и ЛНРВадим ПристайкоДенис ПушилинСледственный комитет РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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