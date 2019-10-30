Глава ДНР опасается провокаций националистов в зоне отвода сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин опасается провокаций националистов в зоне разведения сил и средств в Донбассе.

Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнется через 7-10 дней.

"С прибытием в зону разведения националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольных Киеву территориях. Используя террористические методы войны, имея опыт резонансных провокаций и диверсий, националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.

При этом лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий ранее заявил, что пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию". Он угрожает в случае необходимости помешать этому.