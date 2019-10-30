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РИА Новости

Эксперты обсудили плюсы и минусы анонимности пользователей в интернете

15:29 30.10.2019
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Нельзя заставлять пользователей Рунета проходить полную идентификацию, так как современному обществу необходимы средства анонимизации, заявил на заседании рабочей группы в Общественной палате РФ генеральный директор компании "Ашманов и партнеры", эксперт по IT-безопасности Игорь Ашманов.
"По моему личному мнению, пускать в интернет по паспорту неправильно. Это создаст некоторое напряжение, так как ничего нельзя будет написать анонимно, а в некоторых случаях это нужно. Например, человек столкнулся с несправедливостью, но боится последствий. Средства анонимизации публичных сообщений все равно нужны обществу", – подчеркнул он.
В то же время, по словам эксперта, у представителей спецслужб и правоохранителей должна существовать возможность деанонимизации преступников и нарушителей закона для обеспечения высокого уровня безопасности граждан. Для нормального функционирования такой системы следует лишь четко обозначить сценарии, при которых возможно этим воспользоваться.
В качестве примера Ашманов привел камеры видеонаблюдения в Москве, оснащенные технологией распознавания лиц.
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"Распознавать всех подряд нельзя. Человек, идущий по улице, не давал согласия на деанонимизацию, он не преступник. Правильная практика должна быть такая: если где-то произошло преступление или ДТП, тогда в некой временной и пространственной окрестности начинаем распознавать всех, чтобы понять, кто причастен. Либо есть список злодеев, которых мы распознаем везде", – сказал он.

Анонимные преступники, реальные жертвы

Расцвет анонимности в свою очередь привел к развитию кибербуллинга и преступлений, совершаемых по телефону или через интернет, заявил в ходе заседания председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Россия занимает первые места по распространенности кибербулинга. Организованная травля проходит легко и удачно, когда нельзя установить, кто направляет и кто участвует", – подчеркнул он.
Малькевич также сообщил, что в прошлом году в стране было зафиксировано более 200 тысяч киберпреступлений. Общий ущерб составил 2 миллиарда рублей, 1,5 миллиарда из которых были похищены в результате кибермошенничества с использованием интернет-банкинга.
"Средняя потеря каждого россиянина составляла от 100 до 500 тысяч рублей. Причем всегда эти мошенничества происходят через подменные номера и "серые" сим-карты", – отметил эксперт.
В связи с этим эксперты Общественной палаты разработали ряд предложений и рекомендаций по урегулированию ситуации с действиями телефонных и интернет-мошенников.
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"Их основной инструмент – либо регистрация в сети совсем без личной идентификации, либо по поддельным документам, в том числе по "серым" симкам. Выход из этой ситуации лежит на поверхности: необходимо ужесточить контроль над данными при регистрации со стороны операторов связи. Законом это предусмотрено, но на практике плохо реализуется. Надо заставить операторов, чтобы мобильный номер привязывался к конкретной личности, к конкретному гражданину", – резюмировал Малькевич.
По его словам, соответствующие предложения от имени ОП РФ будут направлены в Государственную думу и правоохранительные органы, что позволит в будущем значительно сократить рынок кибермошенничества.
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Александр МалькевичОбщественная палата РФИгорь АшмановОбщество
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