Эксперты обсудили плюсы и минусы анонимности пользователей в интернете

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Нельзя заставлять пользователей Рунета проходить полную идентификацию, так как современному обществу необходимы средства анонимизации, заявил на заседании рабочей группы в Общественной палате РФ генеральный директор компании "Ашманов и партнеры", эксперт по IT-безопасности Игорь Ашманов.

"По моему личному мнению, пускать в интернет по паспорту неправильно. Это создаст некоторое напряжение, так как ничего нельзя будет написать анонимно, а в некоторых случаях это нужно. Например, человек столкнулся с несправедливостью, но боится последствий. Средства анонимизации публичных сообщений все равно нужны обществу", – подчеркнул он.

В то же время, по словам эксперта, у представителей спецслужб и правоохранителей должна существовать возможность деанонимизации преступников и нарушителей закона для обеспечения высокого уровня безопасности граждан. Для нормального функционирования такой системы следует лишь четко обозначить сценарии, при которых возможно этим воспользоваться.

В качестве примера Ашманов привел камеры видеонаблюдения в Москве, оснащенные технологией распознавания лиц.

"Распознавать всех подряд нельзя. Человек, идущий по улице, не давал согласия на деанонимизацию, он не преступник. Правильная практика должна быть такая: если где-то произошло преступление или ДТП, тогда в некой временной и пространственной окрестности начинаем распознавать всех, чтобы понять, кто причастен. Либо есть список злодеев, которых мы распознаем везде", – сказал он.

Анонимные преступники, реальные жертвы

Расцвет анонимности в свою очередь привел к развитию кибербуллинга и преступлений, совершаемых по телефону или через интернет, заявил в ходе заседания председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Россия занимает первые места по распространенности кибербулинга. Организованная травля проходит легко и удачно, когда нельзя установить, кто направляет и кто участвует", – подчеркнул он.

Малькевич также сообщил, что в прошлом году в стране было зафиксировано более 200 тысяч киберпреступлений. Общий ущерб составил 2 миллиарда рублей, 1,5 миллиарда из которых были похищены в результате кибермошенничества с использованием интернет-банкинга.

"Средняя потеря каждого россиянина составляла от 100 до 500 тысяч рублей. Причем всегда эти мошенничества происходят через подменные номера и "серые" сим-карты", – отметил эксперт.

В связи с этим эксперты Общественной палаты разработали ряд предложений и рекомендаций по урегулированию ситуации с действиями телефонных и интернет-мошенников.

"Их основной инструмент – либо регистрация в сети совсем без личной идентификации, либо по поддельным документам, в том числе по "серым" симкам. Выход из этой ситуации лежит на поверхности: необходимо ужесточить контроль над данными при регистрации со стороны операторов связи. Законом это предусмотрено, но на практике плохо реализуется. Надо заставить операторов, чтобы мобильный номер привязывался к конкретной личности, к конкретному гражданину", – резюмировал Малькевич.