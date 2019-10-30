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РИА Новости

Три сотрудника МОМ погибли в результате столкновений в Южном Судане

15:19 30.10.2019
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© AFP 2019 / Albert Gonzalez FarranПротест в Южном Судане
Протест в Южном Судане
© AFP 2019 / Albert Gonzalez Farran
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три работника Международной организации по миграции (МОМ) были убиты в Южном Судане в ходе столкновений, еще двое пострадали, следует из релиза учреждения.
Организация отмечает, что три работника погибли в результате боевых действий между вооруженными группировками в округе Моробо в Центральной Экваториальной провинции африканской страны. Сотрудники МОМ работали в пунктах проверки заболеваемости вирусом лихорадки Эбола в пограничных районах Южного Судана с Угандой и ДРК, а также отслеживали распространение смертельной болезни.
"Волонтеры МОМ, женщина и двое мужчин, попали под перекрестный огонь во время столкновений, которые произошли в утренние часы 27 октября в Исеби, округ Моробо. Два других добровольца-мужчины получили ранения, не представляющие угрозу для жизни, один из них восстанавливается после получения огнестрельного ранения", - говорится в заявлении организации.
Кроме того, неизвестные в ходе нападения похитили женщину-волонтера и четырехлетнего сына погибшей сотрудницы МОМ. На данный момент их местонахождение неизвестно.
Организация "самым решительным образом" осудила убийство своих волонтеров, а глава миссии МОМ в Южном Судане Жан-Филипп Шози призвал "привлечь к ответственности виновных в этих бессмысленных актах насилия, нацеленных против мирных жителей и работников гуманитарной организации".
После инцидента международное учреждение решило приостановить работу пунктов по проверке заболеваемости вирусом лихорадки Эбола – в Исеби, Бази, Кириква, Ласу и Окаба. Также были прекращены операции по мониторингу потоков пересекающих границу людей и остановлена поддержка медицинских учреждений.
В МОМ подчеркнули "первостепенное значение" безопасности работников и заявили, что не позволят ставить ее под угрозу, пока "не будут обеспечены гарантии для безопасности всего нашего персонала, работающего в округе Моробо".
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году после многолетней борьбы за независимость. Однако в 2013 году в стране вспыхнул кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Только в августе 2018 года удалось достичь соглашения о разделении ответственности между сторонами конфликта.
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Международная организация по миграцииЮжный СуданВ мире
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