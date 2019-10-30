В Дамаске заявили о готовности разработать новую конституцию

"Несомненно, конституция будет краеугольным камнем урегулирования. Она должна отвечать интересам и ожиданиям людей: это должно быть законодательство, которое защищает своих граждан и обеспечивает им безопасность", - сказал Кузбари, выступая на торжественном открытии конституционного комитета Сирии.

"Сирийцы меняли свою конституцию уже 8 раз, пока не была принята конституция Сирийской арабской республики на всенародном референдуме в 2012 году. Это современная конституция, но она не предотвратила того, что мы, сирийцы, встречаемся для того, чтобы рассмотреть возможные изменения в конституцию или рассмотреть новую конституцию, которая принесет позитивные изменения", - добавил он.