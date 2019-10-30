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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске заявили о готовности разработать новую конституцию

15:18 30.10.2019 (обновлено: 15:21 30.10.2019)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Дамаск готов рассмотреть возможность внесения как изменений в существующую конституцию, так и создание новой, заявил сопредседатель конституционного комитета Сирии от Дамаска Ахмад Кузбари.
"Несомненно, конституция будет краеугольным камнем урегулирования. Она должна отвечать интересам и ожиданиям людей: это должно быть законодательство, которое защищает своих граждан и обеспечивает им безопасность", - сказал Кузбари, выступая на торжественном открытии конституционного комитета Сирии.
"Сирийцы меняли свою конституцию уже 8 раз, пока не была принята конституция Сирийской арабской республики на всенародном референдуме в 2012 году. Это современная конституция, но она не предотвратила того, что мы, сирийцы, встречаемся для того, чтобы рассмотреть возможные изменения в конституцию или рассмотреть новую конституцию, которая принесет позитивные изменения", - добавил он.
Город Айн-Исса на севере провинции Ракка
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