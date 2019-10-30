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РИА Новости

Путин проведет заседание президиума Госсовета о задачах в здравоохранении

15:15 30.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в калининградском Светлогорске проведет расширенное заседание президиума Госсовета о задачах субъектов в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцать первого октября президент России совершит рабочую поездку в Калининградскую область. В Светлогорске Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения". Там же состоится встреча президента с представителями общественности", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
18 октября, 00:23РИА Новости
Скворцова проведет с регионами совещание о модернизации здравоохранения
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Владимир ПутинКалининградская областьОбщество
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