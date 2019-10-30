Путин проведет заседание президиума Госсовета о задачах в здравоохранении

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в калининградском Светлогорске проведет расширенное заседание президиума Госсовета о задачах субъектов в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тридцать первого октября президент России совершит рабочую поездку в Калининградскую область. В Светлогорске Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения". Там же состоится встреча президента с представителями общественности", - говорится в сообщении.