Греческий богослов обвинил архиепископа в предательстве из-за Украины

АФИНЫ, 30 окт — РИА Новости. Греческий богослов Николаос Саввопулос назвал предательством признание так называемой Православной церкви Украины со стороны архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Так он прокомментировал "мирную грамоту" — письмо с поздравлениями, которое архиепископ Иероним направил накануне "митрополиту" Епифанию Думенко, что стало официальным признанием ПЦУ.

"Мы наблюдаем расширение предательства и раскола. Раскола, который сделал Иероним. Он думает, что он выражает мнение прихожан и священников, но он решил сам. Я разговариваю со священниками, которые чувствуют себя преданными всем этим", — сказал Саввопулос РИА Новости.

По его словам, с этим письмом Элладская церковь стала первой, официально признавшей "автокефалию" Украины.

"Он первый предстоятель, который признает раскольническую церковь. Никто другой не признал ее", — добавил профессор.

Саввопулос согласился с позицией отдела внешних сношений канонической Украинской православной церкви. "Я согласен с мнением митрополита Онуфрия, что греческая церковь ударила ножом в спину. Мы идем к расколу серьезному и ужасному", — считает богослов.

Он подчеркнул, что многие священники воспротивятся решению архиепископа. "Мы ожидаем массового и существенного ответа на решение Иеронима. Епифаний был отлучен от церкви и не имеет рукоположения, поэтому он теряет крещение. Это была большая ошибка Иеронима", — заключил Саввопулос.

Новая раскольническая церковь

Так называемая Православная церковь Украины создана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур. Ее главой стал представитель раскольнического "Киевского патриархата" Епифаний Думенко.

В январе эта новая раскольническая структура получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.