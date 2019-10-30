Власти Кубани направят миллиард рублей в фонд защиты прав дольщиков

КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2019 году направят 1 миллиард рублей в региональный фонд, который будет достраивать инвестиционно не привлекательные объекты, сообщил журналистам первый замгубернатора Андрей Алексеенко.
"Сейчас в фонд будет направлен 1 миллиард рублей из краевого бюджета – это 24% от общей суммы, которая составит порядка 4 миллиардов рублей. Остальные средства поступят из федерального бюджета. На первом этапе за счет средств фонда будет достроено 11 жилых комплексов, состоящие из 26 литеров общей площадью более 450 тысяч квадратных метров", - сказал Алексеенко.
Он пояснил, что создание регионального фонда – это результат тесного взаимодействия краевой и федеральной власти. "Еще 3 года назад губернатор Краснодарского края поставил задачу: проблема обманутых дольщиков должна быть решена в полном объеме. Для этого был создан краевой реестр проблемных объектов, в который мы включили все возможные долгострои. Нас тут же объявили "столицей обманутых дольщиков", потому что полученные результаты, конечно же, шокировали", - сказал замглавы края.
Он уточнил, что на тот момент по-другому было нельзя. "Хотя мы прекрасно понимали, что попадем под огонь всех критиков. Тем не менее мы пошли на это, потому что любую проблему можно решить лишь в том случае, если смотришь на вещи реально и не вводишь никого в заблуждение. Далее была проведена громадная работа над тем, чтобы взять ситуацию под контроль. Это и посадки застройщиков-аферистов, и поиск инвесторов на привлекательные объекты, и закон КЗ-3792. И вот теперь – появление регионального фонда, который будет достраивать инвестиционно не привлекательные объекты, очередной логичный и очень важный шаг по направлению к полному искоренению проблемы долгостроев в Краснодарском крае", - пояснил замгубернатора.