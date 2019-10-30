Власти Кубани направят миллиард рублей в фонд защиты прав дольщиков

Он пояснил, что создание регионального фонда – это результат тесного взаимодействия краевой и федеральной власти. "Еще 3 года назад губернатор Краснодарского края поставил задачу: проблема обманутых дольщиков должна быть решена в полном объеме. Для этого был создан краевой реестр проблемных объектов, в который мы включили все возможные долгострои. Нас тут же объявили "столицей обманутых дольщиков", потому что полученные результаты, конечно же, шокировали", - сказал замглавы края.

Он уточнил, что на тот момент по-другому было нельзя. "Хотя мы прекрасно понимали, что попадем под огонь всех критиков. Тем не менее мы пошли на это, потому что любую проблему можно решить лишь в том случае, если смотришь на вещи реально и не вводишь никого в заблуждение. Далее была проведена громадная работа над тем, чтобы взять ситуацию под контроль. Это и посадки застройщиков-аферистов, и поиск инвесторов на привлекательные объекты, и закон КЗ-3792. И вот теперь – появление регионального фонда, который будет достраивать инвестиционно не привлекательные объекты, очередной логичный и очень важный шаг по направлению к полному искоренению проблемы долгостроев в Краснодарском крае", - пояснил замгубернатора.