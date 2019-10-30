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РИА Новости
Ростовская область

Фестиваль народных промыслов состоится в Ростове-на-Дону 4 ноября

15:07 30.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПраздник фольклора и ремесел
Праздник фольклора и ремесел
© РИА Новости / Константин Чалабов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости. Фестиваль народных промыслов, в котором предполагается участие представителей всех субъектов России, состоится в Ростове-на-Дону в День народного единства 4 ноября, сообщает правительство Ростовской области.
"Каждый субъект представит отдельную интерактивную площадку, отражающую колорит своего региона", - говорится в сообщении. Так, например, на ярмарке можно будет увидеть хохлому, гжель, вологодское и елецкое кружево, липецкие узоры, павлопосадские платки, вятскую матрешку, башкирские сувениры, клинскую елочную игрушку, адыгейский национальный костюм и черкесское седло.
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Участники фестиваля проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам. Также у жителей и гостей мероприятия будет возможность отправиться на виртуальную экскурсию по России - на фестивале будет работать площадка с оборудованием для 3D-путешествий по всем регионам страны, где расположены производства народных промыслов.
Изюминкой программы станут театрализованная композиция "Народное ополчение" с участием реконструкторов и артистов Ростовского государственного музыкального театра, в котором примут участие около 300 человек в павлопосадских платках. На площадке перед парком "Россия - моя история" будет работать фотозона с байками и байкерами.
По распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева 2019 год в регионе был объявлен Годом народного творчества.

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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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